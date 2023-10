Cirò Marina, controlli anti droga e sicurezza stradale

Continua ininterrotta l’attività preventiva e repressiva dei Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina finalizzato al rispetto del Codice della Strada e della normativa in materia di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, infatti, un uomo è stato denunciato per il possesso - a bordo della propria autovettura e senza giustificato motivo - di un bastone di circa 80 centimetri, mentre un altro soggetto è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone poiché alla guida sprovvisto di patente.

Ancora, un altro soggetto è stato segnalato alla Prefettura pitagorica come assuntore di stupefacenti, poiché trovato in possesso di una modica dose di marijuana: per lui è scattato anche il ritiro della patente di guida, avendo detenuto la droga mentre aveva nella propria disponibilità un veicolo.

L’attenzione dei militari, in particolare durante il fine settimana, è stata rivolta anche al rispetto del Codice della Strada: quindici persone, infatti, sono state contravvenzionate per violazioni attinenti alla guida di veicoli senza assicurazione, al mancato uso delle cinture di sicurezza e all’utilizzo del telefono cellulare al volante.