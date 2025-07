A Girifalco prende il via la terza edizione della Festa della Montagna

Ha preso il via da Girifalco, con la terza edizione della Festa della Montagna, il calendario di eventi previsti, per la stagione estiva, nell’ambito del progetto “Filiere corte e mercati locali”.

Un calendario che è stato possibile stilare dal Gal “Serre Calabresi”, grazie alla concessione di ulteriori risorse per un importo di 150 mila euro, per la realizzazione sul proprio territorio di competenza di eventi itineranti.

A tal proposito e in vista delle azioni locali da realizzare, il Consiglio di Amministrazione del Gal ha predisposto un avviso pubblico, al quale hanno risposto 29 Comuni.

Con tali risorse si darà vita, tra luglio e agosto, a sagre, iniziative tematiche, degustazioni, show cooking, finalizzati a far acquisire ai cittadini e consumatori la consapevolezza dell’importanza dell’agricoltura di prossimità, dei prodotti a km 0 e della filiera corta, ponendo a contatto diretto produttori e consumatori.

«Tali azioni – ha evidenziato Marziale Battaglia, presidente del Gal “Serre Calabresi” – offriranno alle aziende nuove opportunità di vendita non solo verso i residenti, ma anche verso visitatori e turisti, contribuiranno ad animare, all’insegna del gusto e delle genuinità, nel periodo estivo, i comuni partecipanti, con beneficio per i produttori e per i borghi che potranno mettere in luce anche le proprie peculiarità.Tra le finalità del progetto: la promozione dell’agricoltura di prossimità, delle tipicità, dei prodotti identitari e dell’attrattività dei territori. L’obiettivo è la valorizzazione del sistema agroalimentare locale attraverso il potenziamento di canali promozionali e di commercializzazione dei prodotti a filiera corta e km 0, sostenendo al contempo la nascita di sinergie per la formazione di aggregazioni tra gli operatori del territorio».

A Girifalco, la festa della Montagna, su impulso del Comune, ha dato risalto a natura, nella pineta di Monte Covello, a sapori e tradizioni, coinvolgendo cittadini, famiglie, associazioni e realtà sociali. Si è spaziato dalla tutela dell’ambiente, con un incontro formativo a cura della ProCiv Girifalco, sulla prevenzione degli incendi boschivi, alle degustazioni e show cooking.

A cura della Pro loco di Girifalco, panini con salsiccia, melanzane ripiene, fritti tipici e patate alla brace hanno deliziato i palati dei numerosi presenti. Ci sono stati: anche l’intrattenimento per grandi e piccoli, da parte dell’Avis Girifalco e le attività sportive dell’Us e Volley Girifalco. All’insegna delle radici e identità anche il concerto dei “Sonantìcu”.