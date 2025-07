Al Museo di Reggio si parla di monachesimo italo-greco e cultura umanistica

l'A.I.Par.C. in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e la Deputazione di Storia Patria per la Calabria, nell'ambito del Museo in Fest - Festival delle Arti, un'estate di cultura, musica e spettacolo, presenta la conferenza su "L'apporto del monachesimo italo-greco alla nascita della cultura umanistica, nella Calabria meridionale tra il XIV e il XVI secolo".

I saluti saranno affidati a Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Salvatore Timpano Presidente nazionale A.I.Par.C.,Giuseppe Caridi,Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria.

Relazionerà con supporto audio-video Giacomo Oliva, Direttore del Museo Diocesano e del Tesoro della Cattedrale di Gerace.

Così il presidente nazionale A.I.Par.C. Salvatore Timpano presenta l'evento: "Nel periodo che segna il passaggio tra Medioevo e Rinascimento, attraversato dall'Umanesimo, la Calabria ha svolto un ruolo di primaria importanza. In modo specifico, si desidera mettere in luce il contributo della Città di Gerace, erede dell'antica Locri Epizephiri, che divenne capitale di una Turma dell'Impero di Bisanzio. Attraverso i suoi vescovi, vissuti a cavallo tra il medioevo e l'età moderna, come Barlaam di Seminara, Simone Atumano e Attanasio Calceopilo, Gerace ha dato un apporto significativo allo sviluppo culturale dell'Umanesimo e alla conoscenza delle civiltà classiche in Occidente."

L'evento avrà luogo presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria terrazza, apertura straordinaria dalle ore 20 alle 23; ingresso libero fino ad esaurimento posti.