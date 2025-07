Dalla Regione 54mila euro per ogni Tis stabilizzato

La Giunta della Regione Calabria – su proposta del presidente Roberto Occhiuto e dell’assessore al Lavoro, Giovanni Calabrese – ha approvato una delibera con la quale incrementa da 40mila a 54mila euro il contributo che darà ai Comuni per ogni Tirocinante di inclusione sociale under 60 che le amministrazioni stabilizzeranno entro il 31 luglio 2025.

Il provvedimento è stato possibile grazie al via libera avuto proprio oggi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile allo stanziamento, su esplicita richiesta della Regione, di ulteriori 64milioni per la dotazione del Programma operativo complementare della Calabria.

Gli enti utilizzatori che non stabilizzeranno i Tis – attraverso l’avvio di un formale percorso da attivare tramite il Dipartimento Lavoro – entro il 31 luglio 2025, non potranno ovviamente più usufruire delle prestazioni di supporto alla propria amministrazione dei tirocinanti di inclusione sociale.

Per i Tis che non verranno stabilizzati la Regione Calabria provvederà, dall’1 agosto 2025, a concludere il tirocinio con un periodo di formazione fino al termine previsto dal tirocinio stesso, con l’obiettivo di riconoscere le competenze necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro.