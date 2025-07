A Martone, Terra dei Primi presenta l’associazione e inaugura il murale “Cusì comu si”

Mercoledì 23 luglio alle ore 19, in contrada Colacà a Martone, si è tenuta la presentazione ufficiale dell’Associazione di Promozione Sociale (Aps) Terra dei Primi, costituita nel giugno 2024 con l’obiettivo di mettere al centro le persone: dai giovani agli anziani, passando per chi vive condizioni di fragilità personali o sociali, o ha disabilità. L’evento ha coinvolto numerosi cittadini e associazioni locali, insieme alle istituzioni comunali e religiose.

La cerimonia si è aperta con l’intervento di monsignor Francesco Oliva, vescovo della diocesi di Locri-Gerace, che ha inaugurato e benedetto il murale Cusì comu si (“Così come sei”), simbolo di unione, inclusione, rispetto reciproco e accoglienza.

"L’opera -scrivono i pomotori -incarna i valori fondanti dell’associazione e dimostra che una comunità unita è capace di grandi cose: il murale è stato infatti realizzato grazie alle donazioni di cittadini, imprenditori e associazioni del territorio.

A seguire, sono intervenuti il sindaco di Martone, Giorgio Imperitura, e il sindaco di Gioiosa, Giuseppe Ritorto.

Il presidente di Terra dei Primi, Giorgio Loccisano, insieme al responsabile della comunicazione, Francesco Pio Macrì, ha illustrato nel dettaglio l’operato e gli obiettivi dell’associazione.

In particolare, Terra dei Primi opera soprattutto nel settore agricolo, grazie ai terreni concessi dall’azienda agricola e ristorante “La Collinetta”, dove – con l’impegno dei volontari – ha preso forma un orto sociale accessibile a tutti, realizzato con strutture rialzate e girevoli.

Prossimamente, grazie alla collaborazione con la giunta comunale di Martone, l’associazione avrà a disposizione una sede operativa presso l’ex scuola elementare del paese. Qui potranno essere avviati numerosi progetti: laboratori creativi, artistici e teatrali, attività sportive e musicali. È inoltre in fase di sperimentazione un progetto di riciclo della plastica delle bottiglie per la produzione di filamento destinato alla stampa 3D, e un’iniziativa per il riciclo del vetro.

Tra le azioni concrete già realizzate è di grande importanza l’installazione di un defibrillatore presso la Farmacia Tarzia di Martone e la formazione di un gruppo di volontari per il suo utilizzo.

A dare rilievo al significato e alla bellezza del murale sono stati gli artisti autori dell’opera, Angela Panetta e Luigi Perenz, entrambi soci dell’associazione, insieme alla testimonianza di Anna Morabito, medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali di Para Powerlifting 2025.

Sono poi intervenuti i rappresentanti delle associazioni del territorio: Carmen Bagalà, Caritas Diocesi Locri-Gerace; Francesco Mollace, Civitas Solis; Irma Circosta, I Girasoli; Simona Coluccio, Comma Tre; Antonio Imperitura, Pro Loco Martone.

L’ultimo intervento è stato di Pino Trimboli, socio fondatore dell’associazione e titolare dell’azienda agricola e ristorante La Collinetta.

L’evento, moderato da Enzo Romeo, si è concluso con il taglio della torta e un piccolo rinfresco. Vuole rappresentare solo l’inizio della storia di Terra dei Primi, nata nel segno dell’inclusione: perché ogni persona ha valore, ogni persona può fare la differenza. Tutti sono Primi in questa terra".