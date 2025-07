Nuovo album per Yo soy Rey: dalla Calabria al mondo con la Bachata Sensua

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

La Calabria continua a sorprendere, regalando talenti che sanno farsi strada nel panorama musicale internazionale. Tra questi spicca G.C., in arte Yo soy Rey, produttore e compositore che ha scelto la via della Bachata Sensual per raccontare emozioni profonde attraverso musica e ritmo.

Il suo nuovo album è un progetto elegante e travolgente, composto da brani che uniscono sensualità, tecnica musicale e cuore. Lanciato ufficialmente su oltre 30 piattaforme digitali – tra cui Spotify, iTunes, YouTube Music, Amazon Music, Apple Music e Deezer – il lavoro sta già ottenendo riconoscimenti e apprezzamenti in tutto il mondo.

Vita, passione e libertà

“Per me la musica è vita, è passione, è libertà. Questo album nasce da dentro, da un’urgenza creativa che mi ha spinto a produrre ogni brano con cura e dedizione. Invito tutti ad ascoltarlo, ma anche ad avvicinarsi al mondo del ballo: perché ballare è un’esperienza che ti cambia dentro,” afferma Yo soy Rey.

“Secreto a media luz” è stato accolto con entusiasmo da numerosi ballerini, anche all’estero, che ne hanno apprezzato l’atmosfera coinvolgente, le sonorità curate e la struttura musicale perfetta per la bachata sensual moderna. Le tracce sono pensate per emozionare, ma anche per essere vissute e danzate in pista.

Il messaggio forte e positivo

Oltre all’aspetto musicale, Yo soy Rey lancia anche un messaggio forte e positivo: invita giovani e adulti ad avvicinarsi alla danza, frequentare corsi, rimettersi in gioco attraverso il linguaggio del corpo.

“Il ballo non è solo movimento: è un modo per socializzare, per aprire la mente, per rompere la solitudine. Ti insegna il rispetto dell’altro, la fiducia, l’ascolto reciproco. Ti restituisce energia e ti fa sentire parte di una comunità,” spiega l’artista.