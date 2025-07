Estate di Valori e Bellezza: due Eventi Imperdibili a Cittanova e Cinquefrondi

Due appuntamenti unici, carichi di emozione, talento e impegno civile, accenderanno l’estate della Piana di Gioia Tauro con protagonisti il mondo dello spettacolo, della cultura e della solidarietà.

Cittanova e Cinquefrondi diventano palcoscenici di due serate-evento che celebrano la bellezza, l’eleganza e i valori autentici dell’umanità, con format diversi ma uniti da un filo conduttore comune: l’attenzione verso il talento e l’impegno sociale.

Miss Progetto Donna 2025 – La Bellezza incontra l’Impegno Civile

Torna per la sua quarta edizione il concorso itinerante Miss Progetto Donna 2025, che quest’anno fa tappa a Cittanova, in Piazza Calvario, il 30 luglio alle ore 21.00. Non solo un concorso di bellezza, ma una serata all’insegna dell’eleganza e dell’arte, con un messaggio forte e necessario: sensibilizzare contro la violenza sulle donne.

La kermesse alternerà sfilate, performance artistiche di rilievo e testimonianze, creando un connubio perfetto tra intrattenimento e riflessione. Una giuria di qualità e ospiti illustri renderanno ancora più prestigioso l’evento, che si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’estate.

Una Vita di Valore – Giovani Talenti e Premio Speciale

Il secondo grande appuntamento è con “Una Vita di Valore – Giovani Talenti e Premio Speciale”, in programma il 12 agosto alle ore 21.00 a Cinquefrondi, in Piazza della Repubblica. Una serata di gala che si propone di celebrare esperienze di vita esemplari, storie di coraggio, competenza e passione, raccontate e premiate con il supporto di testimonianze dirette e contributi video emozionanti.

Un'apposita commissione ha selezionato, in diverse categorie, figure di spicco del mondo artistico, culturale, sociale e professionale, riconoscendo il loro percorso come fonte d’ispirazione per le nuove generazioni. Il pubblico sarà coinvolto in un viaggio narrativo intenso, dove ogni premio sarà accompagnato da una motivazione profonda e condivisa.

Due serate diverse ma complementari, che pongono al centro la dignità della persona, il valore del talento e il rispetto verso ogni forma di espressione umana, in un'estate che si tinge di emozione, consapevolezza e spettacolo. Le kermesse saranno condotte con carisma e professionalità dal presentatore Marco Mauro.