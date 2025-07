Casa imbrattata e danni all’auto a Stefania Fratto, presidente di Donne e diritti

Stefania Fratto

Sarebbe stata un'intimidazione, quella nei confronti di Stefania Fratto, Presidente dell’Associazione Donne e Diritti. Ignoti, infatti, hanno imbrattato la sua abitazione a San Giovanni in Fiore e svitato le gomme della sua auto.

Ma non sarebbe la prima volta. La donna ha denunciato l'accaduto alle autorità, anche per precedenti minacce e sfregi subiti in precedenza.

“Solidarietà a Stefania Fratto, presidente dell’associazione ’Donne e diritti’, per le preoccupanti intimidazioni di cui è stata vittima.

Esempio di impegno sociale a servizio del territorio e di civismo coraggioso, la presidente Fratto deve sentire la vicinanza e la solidarietà della Calabria perbene e pulita che si schiera sempre al fianco di chi dà voce ai bisogni dei più deboli. Le minacce gravi che ha subito, prontamente denunciate alle autorità competenti, sono una manifestazione inaccettabile di inciviltà e degrado”.



Ha commentato Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.