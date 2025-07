Pizzicato a spacciare per le vie del centro: arrestato 59enne crotonese

Nella serata del 30 luglio, i Carabinieri compagnia di Crotone hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti un cittadino italiano di 59 anni. Nell’ambito di un servizio predisposto proprio per contrastare lo spaccio nel capoluogo, infatti, i militari hanno notato in prima persona la cessione della sostanza da parte dell’uomo ad altri soggetti.

Immediatamente il soggetto, che si trovava alla guida della sua auto, è stato fermato e sottoposto a perquisizione, trovando in suo possesso una dose di cocaina. Il controllo è stato esteso all’abitazione, dove sono state rinvenute altre dosi di stupefacente. Per l’uomo, è scattato quindi l’arresto, che nella mattinata di oggi (31 luglio) è stato commutato in arresti domiciliari.