Paura al pronto soccorso di Co-Ro: paziente aggredisce i medici

Avrebbe preteso ulteriori controlli medici ed al rifiuti dei professionisti sanitari sarebbe andato in escandescenza. È quanto accaduto presso il pronto soccorso dell'ospedale di Corigliano-Rossano dove un uomo, in evidente stato di agitazione, ha aggredito fisicamente medici e personale sanitario.

Stando a quanto si apprende, l'uomo si sarebbe recato autonomamente presso il pronto soccorso, dove si è sottoposto ad una visita specialistica. Tuttavia, ultimato il controllo, avrebbe preteso ulteriori esami in un altro reparto. Solo la presenza della Polizia Locale ha permesso di bloccare l'uomo, che ha lanciato diversi oggetti contro i medici.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave, e le lievi ferite riportate dal personale sanitario sono state curate presso lo stesso pronto soccorso. L'uomo invece è in stato di fermo, piantonato in ospedale per ulteriori accertamenti.