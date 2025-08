Movida sicura a Le Castella. Attenzionati dieci locali, sei sanzionati

Entrati ormai nel vivo dell’estate, con il conseguente aumento delle presenze di turisti in tutta la provincia, i carabinieri di Crotone hanno incrementato anch’essi i controlli, soprattutto nelle località che registrano una maggiore vitalità.

Come ad Isola di Capo Rizzuto, dove, insieme ai colleghi specialisti del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nas, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cosenza, e con il supporto della polizia municipale, ci si è concentrati su Le Castella, nota e frequentata località costiera.

Multe per 5mila euro

Dieci i locali che sono stati sottoposti a controllo, e più della metà, sei, quelli in cui si sono riscontrate delle irregolarità nell’occupazione del suolo pubblico, il che ha portato ad inevitabili sanzioni per un importo complessivo di più di mille euro.

Due locali, poi, avrebbero violato altre norme specifiche, in particolare quelle sulla prevenzione sanitaria e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro: per loro una sanzione ulteriore di duemila euro ciascuno.

Un divertimento sereno

I servizi in questo ambito - spiegano dal Comando Provinciale dell’Arma - sono diretti a garantire un divertimento ordinato e sereno nei luoghi della “movida” e proseguiranno per tutta l’estate, con il coordinamento della Prefettura, guidata da Franca Ferraro, in coordinamento e collaborazione con gli altri attori istituzionali.