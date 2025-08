Guasto all’auto su Raccordo Anulare: due finanziari di Crotone evitano tragedia

Poteva trasformarsi in una tragedia, il pomeriggio dello scorso 23 maggio sul Grande Raccordo Anulare di Roma per due giovani sposi di ritorno dal viaggio di nozze in America, diretti nella provincia di Salerno.

La loro autovettura, a causa di un guasto tecnico, ha arrestato la marcia in piena carreggiata, esponendo i ragazzi al rischio concreto di essere travolti dal consistente traffico veicolare.

Il Luogotenente Armando Brunetti e l’Appuntato Scelto Massimo Musardo, in servizio al Gruppo della Guardia di Finanza di Crotone, ma impiegati nella Capitale in attività di Ordine Pubblico in occasione dell’anno giubilare, transitando con l’auto di servizio, hanno percepito immediatamente la grave situazione di pericolo, intervenendo prontamente in soccorso dei due poveri malcapitati, con non poche difficoltà dettate dal contesto autostradale, ponendoli in sicurezza in attesa dell’arrivo del carro attrezzi.

Gli sposi, alcuni giorni dopo, hanno ringraziato i due Finanzieri scrivendo una missiva al Comandante Generale delle Fiamme Gialle ed al Prefetto di Roma, di cui riportiamo testualmente le parti più toccanti: “il loro intervento è stato provvidenziale e non finiremo mai di ringraziarli, sono stati una manna dal cielo, probabilmente, senza il loro intervento, avremmo potuto subire dei danni fisici”.

Proprio in questi giorni, sono giunti ai due militari i ringraziamenti e compiacimenti dal Comando Regionale Calabria, da quelli Provinciali di Roma e Crotone e dal Prefetto della capitale.

Il Sinafi si complimenta con i colleghi per la professionalità e l’umanità con cui hanno gestito la situazione che, come purtroppo la cronaca ci ricorda, avrebbe potuto portare a conseguenze gravi per l’incolumità di molte persone.

Le donne e gli uomini della Guardia di Finanza onorano ogni giorno il giuramento prestato, mettendo a disposizione se stessi per assicurare la sicurezza dello Stato e dei cittadini.