Controlli a tappeto nel cosentino: tre arresti e una ventina di denunce

Procedono incessanti i servizi straordinari sul territorio disposti dal Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, ed eseguiti tanto nel capoluogo che nella provincia.

Nella settimana scorsa sono state così oltre 2700 le persone controllate e più di 1300 i veicoli; arrestate anche tre persone mentre altre diciassette sono state quelle denunciate in stato di libertà per vari reati. Due i soggetti segnalati alla Prefettura per uso di stupefacenti, e venti le contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada.

Nello stesso contesto, poi, e attività della Divisione della Polizia Anticrimine hanno portato all’emissione di 24 avvisi orali, di un foglio di via obbligatorio, di cinque ammonimenti, e a proporre una misura di prevenzione patrimoniale ed una sorveglianza speciale.

I controlli sono stati eseguiti dagli uomini della Squadra Volanti della Questura cittadina e dei Commissariati distaccati, anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale.