Crotone. Sequestrato distributore automatico irregolare

I carabinieri di Crotone hanno eseguito un controllo specifico sui distributori automatici di cibi e bevande installati in vari punti del centro cittadino, con particolare riguardo a quelli che vendono alcolici, cosa - come ormai noto - vietata dalla legge dalla mezzanotte e fino alle 7 del mattino successivo.

Durante l’attività una della macchinette è risultata irregolare, ed è stata quindi sequestrata, mentre al proprietario è stata elevata una sanzione da 5mila euro.

Alla guida alticcio

Nella stessa nottata, durante un controllo alla circolazione stradale, i militari hanno anche denunciato penalmente due uomini: il primo, un 58enne residente in un piccolo centro della provincia, perché trovato a Crotone nonostante fosse sottoposto al foglio di via; il secondo, un 24enne, dopo il test con l’etilometro è stato trovato alla guida in stato di ebbrezza.

Gli obiettivi dei servizi e le strategie sono disposti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, il colonnello Raffaele Giovinazzo, in pieno accordo con la Procura della Repubblica guidata dal procuratore Domenico Guarascio.