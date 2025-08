Senza cinture e smartphone in mano: multati oltre 150 automobilisti

Il rispetto delle norme sull’uso delle cinture di sicurezza e dei seggiolini per bambini, oltre a quello del casco per i conducenti e i passeggeri dei motocicli, ma in particolare, il divieto di usare il telefono durante la guida, tra le principali cause di incidenti, sono stati al centro dei controllo eseguiti nelle scorse ore dai carabinieri di Catanzaro.

Controllati 631 veicoli

Il bilancio complessivo dell’attività condotta è di 631 veicoli che sono stati verificati ma il dato più allarmante sono le 154 sanzioni amministrative elevate, i 765 punti patente decurtati complessivamente e le 12 patenti di guida ritirate: e tra queste, anche quella di un conducente di un autobus, sorpreso al volante col cellulare in mano.

Particolarmente significativo il dato relativo al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, con 142 sanzioni sul totale delle infrazioni accertate dai militari.

L'operazione

L’operazione, disposta in concomitanza con l’aumento del traffico veicolare tipico del periodo estivo e delle partenze di agosto, ha visto impegnati quotidianamente oltre 40 militari della Radiomobile e delle Stazioni dell’Arma, con l’obiettivo appunto di prevenire condotte pericolose, spesso alla base di sinistri anche gravi.