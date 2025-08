Lamezia. Entra in un locale e aggredisce un dipendente, scatta un Dacur

Un Dacur, ovvero il divieto di accesso alle aree urbane, emesso dal Questore di Catanzaro, è stato notificato dalla polizia ad un 57 lametino dai numerosi precedenti penali, tra cui diverse fattispecie di reati contro la persona.

Secondo gli investigatori, il 25 luglio, avrebbe assunto dei comportamenti aggressivi e minacciosi, ritenuti gravi, all’interno di un esercizio pubblico nel centro della città della Piana.

Sul posto è intervenuta allora una pattuglia del Commissariato locale dopo una chiamata al 112 da parte di un uomo che riferiva di essere stato minacciato e aggredito, dapprima verbalmente e poi fisicamente, da un soggetto con cui era legato da rapporti familiari, e che si era introdotto nel locale dove la vittima lavora.

La Volante ha raccolto così sia la sua testimonianza che quella dei presenti, accertando che l'aggressore, nel frattempo allontanatosi, aveva usato violenza contro un dipendente del locale, in orario di apertura e alla presenza dei clienti, allarmati dall’episodio.

Considerata la gravità del comportamento e il pericolo per la sicurezza pubblica, la Divisione Anticrimine della Questura ha istruito il provvedimento di Dacur che vieta all'indagato di accedere ai locali pubblici o esercizi simili nelle immediate vicinanze del luogo di commissione del reato e per la durata di tre anni, oltre al divieto di stazionarvi nelle vicinanze.