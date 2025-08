Troppe criticità in azienda: denunciato imprenditore agricolo del crotonese

Un imprenditore agricolo di Cotronei è stato denunciato e la sua attività sospesa in seguito a un controllo congiunto dei Carabinieri della Stazione locale e del Nil, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Crotone. L'ispezione, effettuata nella mattinata del 1 agosto scorso, ha rilevato delle gravi irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro e l’impiego di lavoratori irregolari.

L’operazione rientra in una più ampia campagna di controlli straordinari nel settore agricolo, disposta a livello provinciale e coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone.

Le irregolarità

Nel dettaglio, l’azienda, che si occupa di allevamento bovino, non avrebbe provveduto alla sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti, una violazione grave che ha portato alla denuncia del titolare.

Le sanzioni

Oltre all’aspetto penale, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 19.500 euro. Le multe sono state applicate per l’impiego di lavoratori irregolari e per le violazioni riscontrate in materia di sicurezza.

L'attività dell'azienda è stata immediatamente sospesa e non potrà riprendere prima che tutte le criticità non siano sanate e le sanzioni pagate.