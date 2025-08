Non manda giù la nuova relazione dell’ex moglie, minaccia lei e compagno

Un uomo di Crotone è stato raggiunto da un divieto di avvicinamento alla ex moglie e al suo nuovo compagno. Il provvedimento, che prevede anche l’applicazione del braccialetto elettronico, è stato eseguito dalla Polizia di Stato a seguito di un'indagine per atti persecutori e minacce.

Il Codice Rosso

L'indagine è scattata in seguito alla denuncia presentata dalla donna, che ha riferito di vivere in un grave stato di ansia e paura a causa del comportamento ossessivo e aggressivo dell'ex marito. L'uomo, non rassegnatosi alla fine della relazione, l’avrebbe perseguitata con minacce e molestie, costringendola a cambiare le abitudini di vita.

Ricevuta la denuncia, i poliziotti della sezione specializzata Reati contro la persona della Squadra Mobile hanno immediatamente attivato il cosiddetto Codice Rosso.

Un'azione tempestiva che ha permesso di ricostruire, attraverso approfondimenti investigativi, una serie di comportamenti vessatori, umilianti e aggressivi, tra cui appostamenti e gravi minacce di morte.

Il rifiuto della nuova relazione

Le investigazioni hanno permesso di accertare anche un ulteriore aggravamento della situazione. La donna ha raccontato di come l'uomo avesse rivolto gravi minacce anche al suo nuovo compagno, in chiaro segno di non accettare la nuova relazione.

Gli esiti delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone e affidate a un pool di magistrati specializzati, hanno portato alla richiesta e all'emissione della misura cautelare da parte del GIP del Tribunale cittadino, prontamente eseguita. L'uomo dovrà ora mantenere una distanza di sicurezza dalla donna e dal suo partner.

La tolleranza zero

Questo episodio conferma il costante e deciso impegno della Polizia di Stato e, in particolare, del Questore Renato Panvino, nella lotta contro la violenza domestica e di genere.

L'obiettivo è quello di garantire una "tolleranza zero" e di creare un ambiente dove le vittime possano sentirsi sicure e ascoltate. Questo si concretizza attraverso una capillare azione di prevenzione, risposte tempestive e l'apertura di canali di dialogo accessibili a chiunque si trovi in situazioni di sopruso e paura.