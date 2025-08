Ricadi, turisti intossicati dopo cena al ristorante: ipotesi acqua non potabile

Brutta disavventura per un gruppo di turisti in vacanza a Ricadi, che nel fine settimana appena trascorso ha visitato, oltre alle bellezze naturalistiche della Costa degli Dei, anche il pronto soccorso dell'ospedale di Tropea, a seguito di una brutta intossicazione alimentare che ha coinvolto tutti i vacanzieri.

A quanto si apprende, l'intero gruppo si sarebbe fermato per cena in locale del posto, per poi iniziare a lamentare dei sintomi ricondubicili ad una intossicazione.

L'intero gruppo si è dunque recato in ospedale, dove, seguito dal personale sanitario e dai medici dell'Asp, è stato curato e dimesso dopo una rapida stabilizzazione.

Oggi i vacanzieri sono tornati a casa, mentre le indagini dell'Azienda sanitaria continuano: la conferma della causa dell'intossicazione arriverà solo nei prossimi giorni, con l'esito delle analisi svolte. Intanto, nel locale non sono state riscontrate criticità ed ha potuto riaprire regolarmente.

Si ipotizza che la causa del malessere possa essere collegata alla non potabilità dell'acqua corrente, in quanto appena pochi giorni fa proprio il Comune di Ricadi aveva emesso una apposita ordinanza che ne vietava l'uso per consumo umano, a causa di una potenziale contaminazione. Circostanza che sarà comunque vagliata nei prossimi giorni.