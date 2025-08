Droga e sicurezza sul lavoro, due denunce nel crotonese

I Carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro hanno condotto due distinte operazioni, culminate con la denuncia di altrettante persone alla Procura della Repubblica di Crotone. Gli interventi rientrano in un'intensificata attività di controllo del territorio volta a prevenire e reprimere i reati.

La coca e la fuga

Nel pomeriggio del 4 agosto scorso, proprio a Petilia, i militari della Stazione locale hanno così denunciato un 27enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, deferito in stato di libertà per detenzione illecita di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante una perquisizione personale e domiciliare, il giovane è stato trovato con tre dosi di cocaina per un peso di un grammo e mezzo. Alla vista dei militari ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato. Lo stupefacente è stato sequestrato.

Lavoratori senza visite

Nella stessa giornata, ma in mattinata, ed a Caccuri, i Carabinieri della Stazione locale, affiancati dal personale del Nil, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Crotone, hanno denunciato un imprenditore agricolo accusato di violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’attività rientra in una più ampia campagna di controlli finalizzata al contrasto del fenomeno del caporalato in agricoltura. L’uomo, titolare di un'azienda agricola, non avrebbe provveduto a sottoporre i propri dipendenti alle visite mediche annuali obbligatorie, come previsto dalla normativa di settore.