Tropea e la notte delle stelle cadenti: Emilio Aversano interpreta Chopin

Nella notte più poetica dell’estate, Tropea celebra le stelle cadenti con un evento musicale divenuto ormai un rito per residenti e visitatori. Nello scenario senza tempo del Palazzo Santa Chiara, domenica 10 agosto, a partire dalle 22, il M° Emilio Aversano, anima e direttore artistico della rassegna “Armonie della Magna Graecia”, si esibirà in un concerto pianistico interamente dedicato alle pagine immortali di Fryderyk Chopin.

Non un semplice concerto, ma un vero e proprio dialogo tra le melodie del compositore polacco e la suggestione della notte di San Lorenzo.

Aversano, pianista di calibro internazionale, noto per la sua capacità di far emergere le sfumature più intime di ogni partitura, guiderà il pubblico attraverso i paesaggi emotivi di Chopin, dai celebri Notturni agli Studi ed ai difficili scherzi, in una performance che promette un'esperienza profonda e immersiva.

La sua interpretazione è attesa come un momento di rara intensità, capace di creare un'alchimia unica con l'atmosfera vibrante della notte estiva calabrese.