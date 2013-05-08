Tropea e la notte delle stelle cadenti: Emilio Aversano interpreta Chopin
Nella notte più poetica dell’estate, Tropea celebra le stelle cadenti con un evento musicale divenuto ormai un rito per residenti e visitatori. Nello scenario senza tempo del Palazzo Santa Chiara, domenica 10 agosto, a partire dalle 22, il M° Emilio Aversano, anima e direttore artistico della rassegna “Armonie della Magna Graecia”, si esibirà in un concerto pianistico interamente dedicato alle pagine immortali di Fryderyk Chopin.
Non un semplice concerto, ma un vero e proprio dialogo tra le melodie del compositore polacco e la suggestione della notte di San Lorenzo.
Aversano, pianista di calibro internazionale, noto per la sua capacità di far emergere le sfumature più intime di ogni partitura, guiderà il pubblico attraverso i paesaggi emotivi di Chopin, dai celebri Notturni agli Studi ed ai difficili scherzi, in una performance che promette un'esperienza profonda e immersiva.
La sua interpretazione è attesa come un momento di rara intensità, capace di creare un'alchimia unica con l'atmosfera vibrante della notte estiva calabrese.