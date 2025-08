Comitato Tufolo Farina: “Case popolari, giunti i pareri degli Ordini professionali”

Alfonso Gaetano

Il comitato Tufolo Farina fa sapere che gli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti di Crotone hanno fatto pervenire i loro pareri tecnici in ordine alla compatibilità della destinazione d’uso assegnata dall'amministrazione all’area ubicata in via Israele. A renderlo noto il reggente pro-tempore, Alfonsino Gaetano.

"Gli ordini professionali - continua la nota - hanno confermato la chiara destinazione a Verde pubblico dell’area oggetto di contestazione, dove l’amministrazione comunale vorrebbe realizzare 24 nuovi alloggi, o forse più, e quindi destinare inesorabilmente il quartiere più popoloso di Crotone alla funzione di dormitorio della città.

Il comitato ha provveduto a trasmettere i suddetti pareri all’amministrazione comunale così che possa prenderne visione e, magari, rivedere le proprie posizioni in ordine alla destinazione urbanistica dell’area oggetto di intervento.

Il comitato ritiene che il proprio quartiere necessiti di parchi urbani, aree verdi attrezzate, aree di concentramento in caso di calamità e, più in generale, di una riorganizzazione urbanistica che consenta di rimediare agli errori commessi in passato quando si è consentito di edificare ovunque e senza un criterio logico e senza nessuna attenzione agli equilibri ambientali e socio-aggregativi che sono alla base del vivere civile.

Il comitato anticipa l’avvio di una petizione popolare e chiede la disponibilità a tutti i consiglieri comunali, a prescindere dalla loro appartenenza politica, a sostenere l’iniziativa nel rispetto delle norme regolamentari".