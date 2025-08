Al volante sotto effetto di alcol e droga, sei denunce nel vibonese

Con l’aumento del flusso turistico, i carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia, hanno intensificato le attività sul territorio, soprattutto allo scopo di contrastare i casi di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, tra le principali cause di incidenti stradali.

Ritirate tre patenti

Negli ultimi quindici giorni, dunque, i militari sono stati ancor più presenti nel capoluogo così come a Serra San Bruno e Tropea, attenzionando maggiormente i centri costieri e le località più frequentate dai vacanzieri.

In questo contesto hanno denunciato sei persone trovate al volante dopo avere bevuto, hanno poi ritirato tre patenti e arrestato un uomo, a Ricadi, per resistenza a pubblico ufficiale oltre che per guida in stato di ebbrezza.

Nel dettaglio

Nel dettaglio, a Soriano Calabro una persona è stata deferita dopo esser stata fermata in auto senza patente; a Joppolo stessa sorte per un altro automobilista trovato con un tasso alcolemico superiore ai limiti, per cui è scattato anche il ritiro della patente.

Ed ancora, tra Tropea e Ricadi, sono state tre le denunce per guida in stato di ebbrezza, con anche l’arresto a Ricadi di cui accennavamo all’inizio. Infine, a Monterosso Calabro un conducente è stato deferito perché al volante sotto l’effetto di stupefacenti.