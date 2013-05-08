Ex isola ecologica usata come discarica abusiva: sei denunciati nel crotonese

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

I Carabinieri di Petilia Policastro hanno concluso una indagine in materia ambientale, denunciando alla Procura di Crotone sei soggetti ritenuti responsabili di abbandono illecito di rifiuti.

Un’operazione che testimonia il costante impegno del Comando Provinciale di Crotone per la tutela del territorio, e che ha preso avvio dal ritrovamento di una vasta discarica abusiva presso l’ex isola ecologica comunale.

Le indagini

Attraverso un’approfondita analisi dei filmati di videosorveglianza, i militari sono riusciti a identificare dei distinti episodi di abbandono da parte di diverse persone.

Sono così riusciti ad identificare e deferire quattro imprenditori locali, accusati di aver scaricato illecitamente rifiuti speciali non pericolosi, tra cui materassi, divani e parti di carrozzeria, provenienti dalle loro attività commerciali; e due cittadini, che hanno invece sversato rifiuti domestici.

Il ripristino

A tutti i soggetti è stato notificato un verbale di prescrizione ambientale, che gli ha imposto il ripristino dei luoghi. Inoltre, i Carabinieri hanno sollecitato il Comune di Petilia ad adottare misure più stringenti per completare la bonifica definitiva del sito.