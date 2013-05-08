Petilia, minaccia e pedina la compagna: scatta il divieto di avvicinamento

Lo scorso 6 agosto a Petilia Policastro i Carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Crotone nell’ambito di un procedimento penale per reati riconducibili alla violenza di genere.

Il provvedimento giunge all’esito di una veloce indagine avviata lo scorso 28 luglio, quando i militari avevano denunciato a piede libero un uomo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di reiterati atti persecutori e violenze, sia fisiche che verbali, nei confronti della propria compagna. Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni della vittima, le condotte vessatorie sarebbero iniziate nel luglio 2024 e sarebbero continuate sino ai giorni nostri, comprendendo pedinamenti, minacce e aggressioni.

Alla luce della gravità dei fatti denunciati e della condizione di vulnerabilità della donna, è stata immediatamente attivata la procedura prevista dal Codice Rosso, che ha consentito una tempestiva valutazione da parte dell’autorità giudiziaria e l’adozione della misura cautelare.