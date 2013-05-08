Calabria; Cannizzaro: “FI trionferà nuovamente con Occhiuto”

Francesco Cannizzaro

“La sinistra in quattro anni ha saputo solo denigrare e infangare la Calabria, insultare il centrodestra, lanciare accuse ridicole. Non ha mai avanzato proposte, non ha mai costruito l’alternativa, ed oggi gli esponenti del Pd e dei 5 Stelle hanno il terrore delle urne. Voteremo tra poco meno di due mesi, si chiama democrazia anche se a qualcuno fa così paura".

Lo afferma Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria che continua: "Il centrodestra potrà raccontare le straordinarie cose fatte in questi anni. Le riforme, l’attrazione degli investimenti, lo sviluppo del Porto di Gioia Tauro, il boom del turismo, i dati storici degli aeroporti (quello di Reggio Calabria continua ad essere lo scalo che cresce di più in Europa), la costruzione dei nuovi ospedali, e tanto tanto altro ancora".

"Forza Italia sarà ancora una volta il partito guida della nostra coalizione, unito in tutti i suoi quadri dirigenti locali e nazionali, e saremo determinanti per la nuova vittoria di Roberto Occhiuto. Faremo liste forti e competitive, con tante conferme e tante novità. Sarà una competizione bella e stimolante. Noi avremo dalla nostra parte i fatti, la sinistra farà come sempre chiacchiere” conclude.