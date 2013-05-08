A fuoco il centro sociale Cartella di Gallico: vandalismo o intimidazione?

C’è da comprendere ancora se si sia trattato di un atto di puro vandalismo, o se sia stato qualcosa di ancor più grave, avvero un vero e proprio atto intimidatorio, quello subito nella notte scorsa dal Centro Sociale Cartella di Gallico Marina, a Reggio Calabria.

Ignoti, nel pieno dell’oscurità, e proprio nella nottata di San Lorenzo, tra le due e le tre, hanno pensato di dare fuoco ai locali del Centro: fortunatamente la struttura non ha subito grossi danni, ad essere distrutti dalle fiamme sono stati “soltanto” dei beni di uso comune delle persone che vivono il posto.

"Ricominciamo da cinque"

“Che dire? Ricominciamo da 5, nel senso del numero di attentati che abbiamo subito fino ad ora. Tra l’altro con un tempismo, forse casuale, ma comunque perfetto, quest'ultimo incendio è avvenuto il giorno dopo la nostra partecipazione alla manifestazione Noponte a Messina”, affermano con rammarico dal Centro Sociale.