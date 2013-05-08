Truffa dello specchietto, nei guai 19enne di Lamezia Terme

Un giovane lametino di appena 19 anni è stato fermato dagli agenti di Polizia a seguito del tentativo di truffa, a danno di un automobilista, avvenuto nei giorni scorsi per le vie della città. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine in quanto gravato da diversi precedenti, avrebbe inscenato l'oramai conosciuta truffa dello specchietto.

Individuata la vittima e simulato lo scontro, avrebbe dunque preteso una somma di denaro a titolo di risarcimento del paventato danno, al fine di evitare la contestazione del sinistro. La vittima ha dunque consegnato il denaro, salvo poi contattare subito gli agenti, prontamente intervenuti.

Non è stato difficile rintracciare il giovane, ancora in possesso della somma di denaro indebitamente sottratta. Fermato in flagranza di reato, è stato arrestato per truffa, e successivamente rimesso in libertà e sottoposto ad avviso orale da parte del Questore.