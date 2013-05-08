Brucia sterpaglie in pieno divieto: sanzionato un uomo a Limbadi
Un gesto apparentemente banale, ma che durante l’estate può trasformarsi in un grave rischio per l’ambiente e la sicurezza pubblica.
È quanto accaduto nei giorni scorsi a Limbadi, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno sorpreso un uomo del posto intento a bruciare sterpaglie all’interno del proprio terreno agricolo, nonostante il divieto in vigore.
Con le alte temperature e il vento, le fiamme possono propagarsi rapidamente, minacciando coltivazioni, abitazioni e aree boschive.
Proprio per questo motivo, nei mesi di massima pericolosità, la normativa regionale vieta in modo categorico l’abbruciamento di residui vegetali, consentendo tali pratiche solo in periodi specifici e secondo modalità stabilite dalle autorità competenti.
Al responsabile è stata elevata una sanzione amministrativa, nell’ambito di un’attività di controllo che i militari continuano a svolgere con attenzione per prevenire incendi e tutelare il territorio.