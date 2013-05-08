Città metropolitana, in arrivo nuove progressioni di carriera

Il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ed il vicesindaco Carmelo Versace, che detiene la delega al personale, esprimono soddisfazione per i due nuovi avvisi di progressione verticale interne rivolti ai dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria. «Dopo tanti anni, finalmente, siamo riusciti – ha dichiarato Versace – a rinnovare questa importante opportunità per il personale dell’ente: queste selezioni stimolano non solo la crescita personale ma anche dell’ente stesso».

Gli avvisi, pubblicati all’albo pretorio online della Città Metropolitana per un arco temporale di 30 giorni, sono diretti alla progressione di posti così suddivisi: 5 posti di Istruttore amministrativo Area degli Istruttori; 5 posti di Istruttore contabile Area degli Istruttori; 5 posti di Istruttore tecnico Area degli Istruttori; 12 posti di Specialista Area Amministrativo-contabile Area dei funzionari e dell’E.q.;6 posti di Specialista area tecnica- Area dei funzionari e dell’E.q.; 1 posto di Specialista Area Informatica – Area dei funzionari e dell’E.q.: 1 posto di Specialista Area Tecnica Agronomo- Area dei funzionari e dell’E.q.

Soddisfazione espressa anche dal sindaco Giuseppe Falcomatà: «Continua l'attività che punta ad efficientare e rendere più produttiva la macchina amministrativa dell'ente. Oggi viene pubblicato l'avviso, realizzato di concerto con la comunità amministrativa dell'ente, un segnale concreto dell’attenzione che la Città Metropolitana rivolge alle proprie risorse umane. Valorizzare il personale significa investire sul cuore pulsante dell’ente, premiando competenza ed esperienza maturata sul campo. È così che si costruisce una pubblica amministrazione più efficiente e vicina ai cittadini».

«Dopo la notizia dell’indizione di nuovi concorsi, dopo aver dato seguito alla stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale chiudendo ogni altra forma di precariato all’interno dell’amministrazione metropolitana, questo rappresenta un ulteriore tassello – ha commentato il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace – portato avanti con determinazione e tenacia dalla nostra Amministrazione. Perché la macchina amministrativa funzioni servono capacità, competenze e professionalità che così facendo – ha concluso Versace – vengono garantite».