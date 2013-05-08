Trenta migranti sbarcano a Roccella, una decina sono minorenni
Un altro sbarco di migranti ha interessato le coste della Calabria nelle scorse ore: all’alba di stamani, difatti, una motovedetta della Guardia Costiera ha condotto fin nel porto reggino di Roccella Jonica trenta stranieri.
Presumibilmente provenienti da Egitto e Bangladesh, si tratta in particolare di ventuno uomini, tutti adulti, e di nove ragazzi minorenni non accompagnati.
Dopo le operazioni di routine, i migranti sono stati sistemati temporaneamente nella tensostruttura presente nel porto delle Grazie dove sono sottoposti a tutti i controlli di rito.