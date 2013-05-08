“Crotone non può ingoiare i propri veleni”: il Tar dà ragione alle associazioni

Una sentenza che fa storia e che parla chiaro: “Crotone non può diventare il ricettore finale dei propri veleni”. Con queste parole il Tar Calabria ha accolto, con la decisione n. 1630/2024, gran parte del ricorso promosso da Wwf, Arci e Movimento Ambiente e Salute.

Il tribunale ha smontato punto per punto il decreto ministeriale e l’ordinanza del Commissario straordinario che autorizzavano lo “stralcio” del piano di bonifica. Atti definiti contraddittori, illogici e carenti di istruttoria sulle destinazioni dei rifiuti. Persino l’obbligo imposto a Regione e Sovreco di accogliere i materiali è stato bollato come illegittimo.

Per gli ambientalisti si tratta di una vittoria frutto di impegno diretto e spese proprie, ma soprattutto di un messaggio chiaro: la bonifica deve essere vera, sicura e condivisa con le comunità locali.

“Questa è una battaglia di tutti – sottolineano – perché qui si gioca il futuro del territorio e la salute dei cittadini”.