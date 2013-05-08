Grande successo per “Caulonia e le sue Mille Bolle Blu”

Si è conclusa con straordinario successo la manifestazione Caulonia e le sue Mille Bolle Blu, tenutasi domenica 17 agosto sul lungomare di Caulonia con la “Notte Blu”. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale guidata da Francesco Cagliuso, e dall’assessore al turismo Antonella Ierace, ha regalato una serata indimenticabile all’insegna della magia, dell’arte e della condivisione.

A partire dalle 17:30, il lungomare si è animato con l’esibizione del complesso bandistico “Pietro Di Mauro” della Città di Caulonia, che ha coinvolto partecipanti di tutte le età in un clima di gioia e allegria. Alle 19:30 è stata inaugurata la tradizionale sagra del pesce, accompagnata da spettacoli itineranti con bolle giganti, danza acrobatica, street band, mascotte e animazione per bambini. A chiudere la serata, il concerto live “StarGate90” ha fatto rivivere le emozioni degli anni ’90 tra luci, musica e tanta energia, coinvolgendo famiglie, giovani e turisti.

Il sindaco Cagliuso ha commentato: “È stata una serata memorabile che ha confermato Caulonia come punto di riferimento per il turismo esperienziale e culturale. Mille Bolle Blu non è solo divertimento, ma anche un messaggio di bellezza, sostenibilità e comunità. Ringrazio tutti i cittadini e le associazioni che hanno collaborato con passione”.

L’assessora Ierace ha aggiunto: “Abbiamo voluto creare un evento che parlasse a tutte le generazioni, con attenzione all’ambiente, all’inclusione e alla valorizzazione del nostro territorio. La risposta del pubblico è stata straordinaria e ci sprona a continuare su questa strada”.