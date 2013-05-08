Roccella Jonica, malore fatale in spiaggia: muore un 47enne

Una domenica di sole si è trasformata in dramma lungo il litorale della Locride. Un uomo di 47 anni, mentre si trovava sulla spiaggia di Roccella, è stato improvvisamente colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo.

L’intervento dei soccorsi

Immediata la macchina dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e, in supporto, l’elisoccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione protrattisi per diversi minuti, per l’uomo non è stato possibile fare nulla.

Indagini sulle cause

Le autorità competenti hanno aperto gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’episodio. L’ipotesi principale è quella di un arresto cardiaco fulminante, ma solo le verifiche mediche potranno dare conferma.