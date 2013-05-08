Noi Moderati Crotone: definite strategie e candidati per le prossime elezioni

Giusy Mellace e Rino Lerose

Nella giornata di ieri, martedì 19 agosto, il coordinamento cittadino di Noi Moderati Crotone si è riunito per pianificare le strategie in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. L’incontro ha portato a due ufficializzazioni.

Il partito ha annunciato infatti le candidature di Rino Lerose e Giusy Mellace, due figure ritenute “di esperienza e con un forte legame con il tessuto politico e sociale della provincia”.

Entrambi sono attivi da tempo nella vita politica locale e si sono detti “pronti a mettere la loro competenza e passione al servizio del territorio”.

La riunione è stata un’occasione per discutere anche dei temi centrali per lo sviluppo dell'area crotonese, che diventeranno la base del loro programma.

Le dichiarazioni

Lerose ha accolto con onore la fiducia del partito, dichiarando: «Intendo mettermi a disposizione del territorio con spirito di servizio, ascolto e pragmatismo. Crotone ha bisogno di risposte concrete e Noi Moderati ha la forza per darle.»

Anche Mellace ha commentato con entusiasmo: «Accolgo con entusiasmo questa nuova sfida, consapevole delle responsabilità e delle aspettative. Lavoreremo insieme per portare avanti una visione politica seria, moderata e vicina ai bisogni reali dei cittadini crotonesi».

Coordinatori soddisfatti

Soddisfatti delle scelte il coordinatore cittadino, Pisano Pagliaroli, e il coordinatore provinciale, Oreste Gualtieri, che hanno sottolineato la coesione del gruppo e la qualità dei profili individuati.

«Abbiamo grande fiducia in Rino Lerose e Giusy Mellace e siamo certi che sapranno rappresentare con autorevolezza e competenza le istanze del nostro territorio. Noi Moderati sarà al fianco del presidente Roberto Occhiuto con spirito costruttivo e con l’obiettivo di rafforzare il progetto politico del centrodestra in Calabria» hanno affermato entrambe.