Moglie e figlie sottomesse e terrorizzate, finisce in carcere

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di quarant'anni, a Gioia Tauro, nel reggino, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. A disporre la misura è stato il GIP del Tribunale di Palmi, su richiesta della Procura della Repubblica locale, al termine di un'indagine condotta dagli agenti del Commissariato cittadino.

La denuncia

L'attività investigativa è partita dalla denuncia di una donna, che nel mese di marzo ha raccontato una lunga escalation di violenza fisica e verbale, subita insieme alla sue figlie.

Le indagini

Le indagini e le testimonianze raccolte dagli agenti hanno permesso di ricostruire un quadro indiziario a carico dell'uomo, che secondo gli inquirenti avrebbe costretto la famiglia a vivere in un clima di terrore e sottomissione, arrivando addirittura e in più occasioni a minacciarle di morte.

Alla fine l'Autorità Giudiziaria ha emesso a suo carico un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di maltrattamenti contro familiari aggravato.