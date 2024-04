Si intrufola in casa della ex e la aggredisce: scatta il divieto di avvicinamento

Un uomo di origini tunisine è stato sottoposto al divieto di avvinamento ed all'obbligo di presentazione in quanto indagato per i reati di maltrattamento in famiglia, lesioni personali e violazione di domicilio. Questo l'epilogo di una brutta storia affrontata dagli agenti del commissariato di Gioia Tauro, intervenuti nei giorni scorsi a Rosarno dopo una chiamata di emergenza.

A chiedere l'intervento dei poliziotti un uomo, che ha sentito urlare e chiedere aiuto una vicina di casa. Giunti rapidamente sul posto, gli agenti si sono trovati di fronte una donna ferita con un'arma da taglio alla testa, in evidente stato di shock e particolarmente agitata. Sarà lei stessa a raccontare dell'aggressione subita dal suo ex compagno.

Questo infatti sarebbe riuscito ad introdursi furtivamente nella sua abitazione entrando da una finestra, per poi aggredirla e scappare poco prima dell'arrivo della Polizia. La stessa ha poi raccontato di numerosi altri episodi del genere, che sarebbero andati avanti per diverso tempo fino alla rottura definitiva.

La vittima ha poi sporto regolare denuncia contro l'uomo, permettendo così di poterlo rintracciare e sottoporlo al divieto di avvicinamento ed all'obbligo di presentazione.