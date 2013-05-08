Orfismo e credenze escatologiche: convegno internazionale al Museo di Vibo

Il Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” di Vibo

Importante appuntamento culturale sui temi dell’orfismo e delle credenze escatologiche in Magna Grecia presso il Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, incastonato all’’interno del castello normanno-svevo.

Il convegno internazionale - dal titolo “Visioni dell’Aldilà in Magna Grecia. Riflessioni intorno alla Tomba 19 di Hipponion” - è in programma venerdì 22 agosto, dalle ore 16 alle ore 21.

Il forum con gli studiosi

L’incontro vedrà la partecipazione di studiosi italiani e stranieri e sarà incentrato, nello specifico, sulla celebre laminetta aurea di Hipponion, una delle testimonianze più significative della spiritualità antica.

All’interno della realtà afferente alla Direzione regionale Musei nazionali della Calabria, guidata da Fabrizio Sudano, nell’occasione interverranno il direttore del “Vito Capialbi”, Michele Mazza, e gli storici Ermanno Alessio Arslan (Accademia nazionale dei Lincei), Attila Egyed (Università Eötvös Loránd, Budapest), Ágnes Bencze (Università Péter Pázmány, Budapest) e Elvira Pataki (Università Péter Pázmány, Budapest).



La traduzione dell'Hipponion

A conclusione dell’incontro il poeta Antonio Malatesta presenterà la sua nuova traduzione della laminetta di Hipponion “Testo sacro a Mnemosyne”. Subito dopo i partecipanti all’evento potranno prendere parte a una degustazione di vini.

In occasione del convegno il Museo Capialbi rimarrà, tra l’altro, aperto straordinariamente al pubblico fino alle ore 24, con la possibilità per i presenti di partecipare a visite guidate serali che li condurranno tra le collezioni permanenti e i reperti legati alla storia di Hipponion, esposti tra le mura dell’antico maniero.

Un appuntamento imperdibile, dunque, occasione privilegiata che unisce archeologia, poesia e divulgazione, offrendo ai presenti la possibilità di intraprendere un avvincente viaggio a ritroso nel tempo tra mito, storia e spiritualità.