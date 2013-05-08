Fabrizia, scoperta piantagione di canapa indiana: distrutte 150 piante
Nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 agosto, i Carabinieri della Stazione di Fabrizia, insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori e con il supporto dell’8º Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, hanno scoperto una vasta piantagione di canapa indiana nascosta nel cuore del bosco.
All’interno di una radura schermata dalla vegetazione, i militari hanno rinvenuto 150 piante in pieno sviluppo vegetativo, curate con un sistema di irrigazione automatizzato. Un vero e proprio impianto agricolo illegale, organizzato per favorire la crescita dello stupefacente lontano da occhi indiscreti.
Informata dell’operazione, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la campionatura del raccolto e la distruzione immediata mediante fuoco delle piante rinvenute.
L’azione rientra nella strategia di contrasto portata avanti dalla Procura di Vibo Valentia, guidata da Camillo Falvo, che ha intensificato i controlli nelle aree montane, spesso utilizzate come rifugio per attività illecite.
Secondo gli investigatori, operazioni come questa dimostrano come il controllo capillare del territorio, unito alla sinergia tra le diverse articolazioni dell’Arma, rappresenti un argine fondamentale contro la diffusione delle droghe nel Vibonese.