Il Sottosegretario Delmastro in visita alla Questura di Crotone

Nel pomeriggio odierno il Sottosegretario al Ministero della Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, ha fatto visita alla Questura di Crotone, dove è stato accolto da Renato Panvino e dai funzionari, tra cui anche quelli appartenenti alle specialità della Polizia di Stato.

Parole di stima verso gli operatori di polizia

Durante l’incontro, l’Onorevole si è intrattenuto cordialmente con i presenti, esprimendo profonda stima e riconoscenza nei confronti di tutti gli operatori di polizia della provincia. Ha inoltre auspicato nuovi successi nel contrasto alla criminalità diffusa e organizzata.

Focus su prevenzione e tutela delle vittime

Delmastro ha sottolineato la grande attenzione della Questura nelle attività di controllo quotidiano del territorio, nel contrasto alla violenza di genere, nella gestione dei casi legati al codice rosso e nel supporto alle vittime di bullismo. Particolare apprezzamento è stato rivolto anche al lavoro svolto dalla Polizia di Stato nell’ambito delle misure di prevenzione patrimoniali e personali, di competenza del Questore.

Un incontro cordiale e costruttivo

La visita si è conclusa in un clima di viva cordialità, rafforzando il legame tra le istituzioni e gli uomini e le donne della Polizia di Stato, impegnati ogni giorno nella tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.