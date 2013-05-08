Binge drinking: discoteca vendeva alcolici ai minori, multata

Continuano i controlli della polizia amministrativa disposti dal Questore di Catanzaro nei confronti dei locali del territorio, in particolare quelli situati sulla costa ionica.

L'obiettivo principale è garantire la sicurezza della movida e tutelare l'ordine pubblico, specialmente per i soggetti vulnerabili.

Superalcolici tra ragazzini

Gli agenti stanno concentrando gli sforzi per contrastare il fenomeno del “binge drinking”, l'assunzione smodata di superalcolici, sempre più diffusa anche tra i giovanissimi frequentatori di locali notturni.

Un comportamento che li espone a rischi per la loro e altrui incolumità. Per questo motivo, sono stati organizzati servizi mirati per tutto il mese di agosto, con controlli in numerosi esercizi pubblici tra Catanzaro e Soverato, che in un caso hanno portato alla chiusura di uno dei locali.

Maxi sanzioni in discoteca

Nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, è stata verificata una nota discoteca nel quartiere marinaro di Catanzaro. Qui, gli agenti hanno accertato la somministrazione di alcolici a ragazzi sotto i 18 anni, e in alcuni casi anche sotto i 16 anni. Per queste violazioni, il titolare del locale è stato multato