Pranzano in un villaggio: trenta intossicati, cinque finiscono sono gravi

Cinque persone sono finte in ospedale, in gravi condizioni, dopo che insieme ad altre venticinque sono rimaste intossicate dopo aver pranzato nel ristorando di un villaggio turistico del vibonese.

Nelle cucine entrano i Nas

È accaduto esattamente a Nicotera Marina, e sul caso hanno avviato immediatamente le indagini i carabinieri del Nas, il Nucleo antisofisticazione, che hanno passato al setaccio le cucine della ristorante e prelevato campioni di alimenti. Contestualmente hanno disposto la distruzione degli altri prodotti conservati all’interno, così da evitare eventuali rischi.

La vicinanza del sindaco

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Nicotera Marina, Giuseppe Marasco, che ha dapprima espresso l’augurio di una pronta guarigione a tutti i coinvolti.

Poi, però, ha voluto anche precisare e chiarire, “che questo evento non riguarda in alcun modo nessuno dei ristoranti, con libero accesso” presenti nel comune evidenziandone l’impegno “verso la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti offerti”.

L’invito alla fiducia

“Ogni locale – ha aggiunto il primo cittadino - è soggetto a rigorosi controlli che garantiscono il rispetto di elevati standard di igiene e sicurezza” invitando poi a frequentarli con tranquillità.

“La vostra fiducia è fondamentale per sostenere il nostro settore e continuare a valorizzare l’eccellenza della nostra gastronomia” ha concluso Marasco.