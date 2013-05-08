Drammatica serata sul lungomare di Tropea: un morto e un ferito grave

Un giovane è finito in ospedale, in condizioni gravi, mentre un uomo è invece deceduto a causa di un malore. È il drammatico bilancio della serata di ieri sul lungomare di Tropea, rinomata località turistica del Tirreno, nel Vibonese.

Calci e pugni fuori dal locale

Le vicende che riguardano i due sono però diverse. Nel primo caso al centro dei fatti c’è una maxi rissa scoppiata tra alcuni ragazzi, scatenando il panico tra i presenti, e che ha causato il ferimento di almeno sei persone.

Da quanto appreso, il diverbio sarebbe partito all’interno di un noto locale della zona per poi proseguire all’esterno dove sono volati calci e pugni col giovane, ora in ospedale, che pare sia stato accerchiato e malmenato con violenza fino a renderne necessario l’immediato accompagnamento nell’ospedale di Tropea e poi il trasferimento in quello di Catania, in Sicilia.

Il decesso del collaboratore

La situazione è divenuta poi più drammatica dopo che un collaboratore del locale dentro al quale sarebbe iniziata la querelle, e completamente estraneo agli scontri, ha accusato un malore, perdendo poi la vita, presumibilmente per un infarto.

Sul caso sono ora in corso le indagini con gli inquirenti che dovranno chiarire l’esatta dinamica dei fatti e identificarne i responsabili.