Maxi operazione sul litorale vibonese: controlli a tappeto via terra, mare e cielo

Un'imponente operazione interforze, con un dispositivo aereo, navale e terrestre, è stata attuata ieri lungo il litorale vibonese. L'attività, disposta dal Questore di Vibo Valentia in base alle determinazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha consentito di intensificare la vigilanza e i controlli per garantire la sicurezza sul territorio.

Le forze impiegate

I controlli sono stati assicurati da sette motovedette della Guardia Costiera e del Reparto Operativo Navale della Guardia di Finanza, oltre che da Nave Oreste Corsi della Guardia Costiera.

È stato impiegato anche un elicottero della Guardia di Finanza. A terra, numerose pattuglie di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Polizia Locale dei comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Tropea e Ricadi hanno garantito la totale copertura del servizio.

Il bilancio dei controlli

L'operazione ha portato all'accertamento di venti illeciti amministrativi, tra cui quattro violazioni relative alla navigazione di unità da diporto nella fascia di mare riservata alla balneazione.

Sono state riscontrate anche varie violazioni all’Ordinanza di sicurezza balneare ed è stato effettuato il sequestro di attrezzature balneari posizionate illegalmente sull'arenile.

Inoltre, una persona è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di specchio acqueo e arenile sulla spiaggia di Santa Maria nel comune di Ricadi.

Le attività proseguiranno

L'attività, che si è svolta in piena sinergia tra tutti gli organi di Polizia intervenuti, ha dimostrato l'efficienza e l'efficacia dell'azione di prevenzione e repressione degli illeciti.

I controlli lungo il litorale continueranno anche nell'ambito dell'operazione “Mare e laghi sicuri 2025”, per tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.