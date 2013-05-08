Polsi, la Curia conferma: sospese le celebrazioni religiose

"A fronte delle numerose criticità emerse nelle ultime settimane, è stato necessario concordare il rinvio della visita del Cardinale e sospendere le celebrazioni estive previste a Polsi, comprese la Novena e le feste del 2 e del 14 settembre". Inizia così la comunicazione ufficiale della curia vescovile di Locri, che di fatto sospende il tradizionale pellegrinaggio a Polsi a causa delle pessime condizioni in cui si troverebbero i sentieri e lo stesso complesso religioso.

"Nonostante l’impegno della Regione Calabria, i lavori di messa in sicurezza sono iniziati solo di recente" viene poi puntualizzato. "Sia la messa in sicurezza antisismica del Santuario, grazie ad un importante intervento del Pnrr, sia l’inizio dei lavori della strada che da Polsi porterà a San Luca sono interventi da lungo attesi, che rappresentano senz’altro uno sviluppo positivo nella storia del santuario e dell’intera territorio aspromontano".

FALLITO IL TENTATIVO DI SPOSTAMENTO

"In un primo momento, infatti, si era ipotizzata la celebrazione dell’Eucaristia solenne a San Luca, presso lo stadio comunale. Tuttavia, anche questa soluzione è rivelata impraticabile per motivi di sicurezza e agibilità della struttura per come rappresentato dagli organi istituzionali preposti. Di conseguenza si era pensato di svolgere la novena dal 24 agosto al 1° settembre nella chiesa parrocchiale di San Luca, con la tradizionale veglia nella notte tra l’1 e il 2 settembre e la celebrazione solenne a Locri".

"Tale proposta, pur approvata dalle autorità competenti, ha suscitato forti reazioni da parte di una parte della popolazione, generando tensioni e strumentalizzazioni sui social con la diffusione di notizie false circa la chiusura definitiva del Santuario e la rimozione della sacra effigie. Tali insinuazioni sono totalmente infondate e sono state prontamente smentite dai canali ufficiali della Diocesi" viene dunque precisato.

CELEBRAZIONI SOLO RINVIATE

Si è dunque deciso di "non spostare il simulacro della Vergine ribadendo il loro impegno a garantire, appena possibile, la ripresa delle celebrazioni nel Santuario, in un contesto rinnovato e sicuro. La visita del Cardinale Zuppi, rinviata per tutelarne la serenità, resta un desiderio vivo e condiviso, nella speranza di poterla accogliere in tempi più favorevoli. Confidiamo nella comprensione di Sua Eminenza e rinnoviamo il nostro desiderio di accoglierlo presto tra noi. Continueremo a lavorare con dedizione per creare le condizioni più opportune affinché il Santuario di Polsi torni ad essere luogo di incontro, preghiera e bellezza, finalmente messo in sicurezza e reso più accogliente".