Pd Crotone, Barberio e Pugliese candidati alle regionali

La Direzione Provinciale del Partito Democratico di Crotone, accogliendo la richiesta dei territori e dell’assemblea provinciale, ha scelto i nomi dei candidati consiglieri per le elezioni regionali del 5 e 6 ottobre: saranno Leo Barberio e Alessandra Pugliese a rappresentare il partito nella competizione elettorale.

Barberio: “Proseguire rinnovamento”

Il segretario Barberio ha accolto la decisione con senso di responsabilità: "Mi riempie d’orgoglio che l’intero gruppo dirigente e le sezioni locali abbiano riposto fiducia in una mia potenziale candidatura. Credo sia la naturale prosecuzione di un percorso politico iniziato quattro anni fa e che rappresenta la volontà di rinnovamento promossa dal segretario regionale Nicola Irto", ha dichiarato.

Inoltre ha ricordato le battaglie portate avanti dal partito: bonifica del Sin, difesa della sanità pubblica, rilancio delle infrastrutture. Temi cruciali sui quali, ha attaccato "il governo regionale guidato da Roberto Occhiuto e la gestione territoriale targata Forza Italia, rappresentata da Sergio Ferrari, hanno fatto solo propaganda senza offrire soluzioni concrete".

"Se la mia candidatura verrà accolta – ha aggiunto – l’obiettivo sarà portare queste battaglie dentro le istituzioni regionali per renderle azioni concrete, nell’interesse non solo della provincia di Crotone, ma di tutta la Calabria".

Pugliese: “riconoscimento all'impegno”

Grande soddisfazione anche da parte di Alessandra Pugliese, che ha commentato con entusiasmo: "La mia scelta da parte del Pd provinciale mi riempie di orgoglio. È il segno concreto della volontà di rinnovamento che il partito porta avanti anche a livello regionale. La disponibilità alla candidatura rappresenta per me non solo una grande responsabilità, ma anche un riconoscimento al percorso di oltre quindici anni di militanza e impegno costante".

Ha poi parlato di un risultato collettivo: "Considero questa indicazione un premio al lavoro svolto insieme a tanti compagni di strada, ma soprattutto uno stimolo ulteriore a continuare a dare il mio contributo per il futuro della nostra comunità e della Calabria".

Una classe dirigente giovane e radicata

Con queste due candidature, il Partito Democratico crotonese punta a rafforzare una classe dirigente giovane, radicata e determinata, in grado di rappresentare al meglio le esigenze del territorio e dare voce alla comunità calabrese.