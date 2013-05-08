Musica e gusto in piazza: torna il Cantinella Beer Fest

Nell’ambito della programmazione estiva “Co.Ro. Summer Fest 2025”, il 30 e 31 agosto, si terrà la sesta edizione del “Cantinella Beer Fest”, manifestazione ricreativo-culturale organizzata dall’Associazione culturale Amici del Sud e patrocinata dal Comune di Corigliano-Rossano.

L’iniziativa, ormai un appuntamento consolidato, prevede intrattenimento musicale gratuito e degustazioni di prodotti enogastronomici locali, offrendo ai visitatori un’occasione per valorizzare le eccellenze del territorio.

Sabato 30 agosto: il talento di Davis Muccari

La prima serata vedrà protagonista Davis Muccari, artista polistrumentista noto per la sua capacità di fondere musica etno-popolare calabrese e sperimentazioni moderne. Quest'ultimo vanta una lunga carriera musicale: ha collaborato con gruppi come Ciccio Nucera Antonio Grosso Dionesis e Antigua, partecipato al talent show “Tu Si Que Vales”, e pubblicato diversi lavori discografici tra cui “L’Amuri in Quarantena” (2020), “Canzuni d’Amuri” (2020) e “Si Bella Comu u Suli” (2021). La sua esibizione promette un viaggio tra ritmi tradizionali e sonorità contemporanee, catturando il pubblico con energia e talento.

Domenica 31 agosto: la carica dei Mosaiko

La seconda serata sarà animata dalla band Mosaiko, tra le più apprezzate nel panorama pop-funk regionale. La band vanta collaborazioni con artisti di prestigio e numerose produzioni discografiche, tra cui il singolo “Vado Via” (2019), dedicato a Totò e realizzato con il Maestro Fio Zanotti, e brani come “Gin” (2020) e “Una Ragazza in Due” (2020).

Nel 2021 hanno pubblicato l’EP “6” e il singolo “Lady Road”, consolidando il loro stile originale e coinvolgente.

Un’occasione di aggregazione e promozione

Come di consueto, l’evento si svolgerà nella centrale Piazza Madonna di Fatima e rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione estiva a Cantinella, unendo cultura, musica e gusto in un’atmosfera festosa e aperta a tutti i cittadini.