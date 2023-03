Montepaone. Le trovano dosi di droga: incensurata arrestata per spaccio

Una 20enne incensurata di Montepaone è stata arrestata dai carabinieri di Soverato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo, la ragazza è stata infatti trovata con poco più di 6 grammi di marijuana suddivisa in quattro dosi; con 36 grammi di capsule a base di olio canapa; altri 1,21 di hashish; poco meno di un grammo di mdma (ecstacy) confezionata in due dosi; oltre ad un bilancino elettronico di precisione.

Accompagnata in caserma la Procura della Repubblica di Catanzaro ha deciso per lei i domiciliari in attesa del giudizio di convalida.