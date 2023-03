L’istituto R. Piria di Rosarno e l’Anpi insieme alla scoperta della Costituzione

L'Istituto “R. Piria” di Rosarno ha aperto le porte all'Anpi per realizzare un progetto formativo alla scoperta della nostra Costituzione. Le Sezioni Anpi di Laureana di Borrello - Serrata - Galatro e “Nino D'Agostino” di Delianuova - Gioia Tauro - Rosarno, in collaborazione con l'IIS “R. Piria” di Rosarno nelle persone della Dirigente Maria Rosaria Russo e delle coordinatrici Eleonora Contartese e Grace D'Agata, hanno avviato a partire da ottobre 2022 un progetto dal titolo “Dietro la Costituzione: un itinerario per capire come è nata la Costituzione e chi l'ha fatta”.

Il progetto è stato ideato e realizzato dall'insegnante, consulente editoriale e ricercatore Anpi Antonino Princi e della docente Gabriella Guerrisi e vede coinvolte differenti classi dell'Istituto “R. Piria”. Attraverso gli occhi e la figura del calabrese Fausto Gullo, uno dei nostri padri costituenti e uno dei primi ad aver proposto la nascita di una Assemblea costituente, verrà delineato il lungo percorso che ha portato l'Italia a generare la Costituzione. Si affrontano così le vicende storiche di quel periodo storico, facendole percepire allo studente in maniera concreta e immediata.

Il progetto, in corso di svolgimento, prevede oltre a lezioni frontali anche attività di gruppo da parte degli alunni e delle alunne, che sono chiamati a intervenire con le proprie considerazioni, i propri elaborati e le proprie riflessioni sugli accadimenti raccontati. Un percorso affascinante e stimolante che si articola in diversi incontri in cui viene affrontato in maniera completa e nel contempo approfondita, e senza facili retoriche, uno dei momenti più complessi della storia del nostro Paese. Il progetto infine si avvale del grande bagaglio di conoscenze e materiali accumulato in tanti anni di collaborazioni e progetti scolastici da parte dell'Anpi, associazione di grande e riconosciuta tradizione, presente in Italia dal 1944 e con oltre 120.000 iscritti su tutto il territorio nazionale.