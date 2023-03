Gli trovano in casa oltre un chilo e mezzo di droga, arrestato per spaccio

La Squadra Mobile di Vibo Valentia ha eseguito un controllo in alcune frazioni limitrofe al centro cittadino, in un’area dove si sospetta avvenga spesso lo spaccio di droga, ed eseguendo una perquisizione a carico di un soggetto, sconosciuto fino a quel momento alla polizia, gli ha trovato in casa diverse buste di stupefacente.

In particolare si tratta di oltre 600 grammi di marijuana e di circa un kilogrammo di hashish: considerata la quantità, le diverse qualità e la modalità di confezionamento si ritiene fosse detenuta per essere poi venduta al minuto.

È inoltre risultato che l’uomo detenesse una pistola calibro 45, arma che è stata conseguenzialmente ritirata a titolo cautelare insieme al relativo munizionamento.

Al termine delle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo, l’uomo è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di stupefacente e, all’esito dell’udienza di convalida sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria oltre che a quello di dimora nel comune di residenza dovendo restare a casa durante la notte, ovvero dalle 21 alle 7 del mattino successivo.